Feuer in Rheinbach : Feuerwehr rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

Rheinbach Die Rheinbacher Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Vor Ort suchten die Einsatzkräfte nach Bewohnern.

Im Ölmühlenweg in Rheinbach hat es am Donnerstagmittag in einem Garagentrakt eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Starker Rauch zog daraufhin in die oberen Stockwerke. Zunächst vermuteten die Rettungskräfte noch Personen im Gebäude. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht.