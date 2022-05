Einsatz in Rheinbach : Feuerwehr löscht brennenden Papierkorb in Turnhalle

In Flerzheim hat die Feuerwehr einen Brand in einer Turnhalle gelöscht. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Fabian Kirchbauer

Flerzheim In Rheinbach ist die Feuerwehr am Freitag zu einem Brand in einer Turnhalle ausgerückt. Dort brannte ein Papierkorb in einer der Umkleiden.



In Flerzheim hat es am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr in der Umkleide einer Turnhalle gebrannt. Wie Katarina Knoch, Pressesprecherin der Feuerwehr Rheinbach, vor Ort mitteilte, wurde die Feuerwehr zu einem Brand alarmiert. Zeugen hatten eine mittlere Rauchentwicklung und Brandgeruch außerhalb der Turnhalle wahrgenommen.

Die Einsatzkräfte fanden in der Umkleide einen brennenden Papierkorb, den sie mit Wasser löschten. Weitere Folgen hat der Brand für die Turnhalle zurzeit nicht, da diese bereits seit der Flutkatastrophe im Juli des vergangenen Jahres leer steht. Wie es zu dem Brand kommen konnte war am Freitagabend noch nicht klar.

