Einsatz in Rheinbach : Feuerwehr zu Küchenbrand im Naturkindergarten gerufen

In der Küche (der rote Teil des Gebäudes) brach am Montagnachmittag ein Feuer aus. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Rheinbach zum Naturkindergarten in der Schweitzerstraße gerufen. In der Küche der Kindertagesstätte hatte es gebrannt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.



Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zum Naturkindergarten in Rheinbach gerufen. In der Küche der Kindertagesstätte war ein Feuer ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr Rheinbach mitteilte. Zum Brandzeitpunkt hielten sich ihren Angaben zufolge keine Kinder mehr im Gebäude auf. Lediglich die Leiterin der Kita sowie einige Mitarbeiter waren bei der Ankunft der Feuerwehr im Umfeld des Gebäudes. Es gab keine Verletzten durch den Brand.

Bei den Löscharbeiten bemühten sich die Einsatzkräfte, die Rauchentwicklung gering zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr Rheinbach sei dies in soweit erfolgreich gewesen, dass das Gebäude bis auf die Küche nutzbar geblieben sein sollte.

