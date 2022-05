Brandmeldeanlage löst Alarm aus : Feuerwehr rückt zu Maschinenbrand in Rheinbach aus

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinbach bei dem Einsatz in dem Industriebetrieb. Eine Maschine hatte hier Feuer gefangen, verletzt wurde aber niemand. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Am frühen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr Rheinbach zu einem Einsatz in einem Industriebetrieb in der Boschsstraße ausgerückt. Eine Maschine hatte hier Feuer gefangen.



Am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Rheinbach zu einem Einsatz in der Boschstraße in Rheinbach ausgerückt. Wie Katharina Knauf, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach, mitteilte, hatte eine Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb ein Feuer gemeldet.

Die Einsatzkräfte sollen schnell erkannt haben, dass es vor Ort ein Feuer gab und forderten Verstärkung an. Als die Feuerwehrleute jedoch bei der Maschine ankamen, stellten sie fest, dass kein offenes Feuer mehr zu erkennen war.

Obwohl noch Mitarbeiter des Industriebetriebs vor Ort waren, wurde laut Feuerwehr niemand bei dem Feuer verletzt. Im Anschluss lüfteten die Einsatzkräfte die Halle und beendete den Einsatz.

(ga)