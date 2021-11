Commeßmannstraße : Feuerwehreinsatz wegen Kohlenstoffmonoxid-Alarms in Rheinbach

Feuerwehreinsatz wegen Kohlenstoffmonoxid-Alarms in Rheinbach

Die Feuerwehr hat in dem Wohnhaus eine hohe Konzentration Kohlenmonoxid gemessen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Wegen eines Kohlenstoffmonoxid-Alarms ist die Feuerwehr am Mittwochabend nach Rheinbach ausgerückt. Ein Wohnhaus musste gelüftet werden.

Am Mittwochabend ist die Rheinbacher Feuerwehr wegen eines Kohlenstoffmonoxid-Alarms in die Commeßmannstraße in Rheinbach ausgerückt. Eine Sprecherin der Rheinbacher Feuerwehr erklärte, ihre Messgeräte hätten eine hohe CO-Konzentration gemessen. Daraufhin habe die Feuerwehr im Haus gelüftet und das Gebäude anschließend wieder freigegeben. Es habe keine Verletzten gegeben.