Hubschrauber bringt Verletzten in Klinik : 81-Jähriger in Flerzheim von Rindern überrannt

Flerzheim Rinder haben am Donnerstag in Flerzheim einen 81-jährigen Mann überrannt und schwer verletzt. Weil die Tiere den Verletzten umringten, gestaltete sich die Rettung des Mannes schwierig.

Rinder haben in Flerzheim einen 81-jährigen Mann überrannt und schwer verletzt. Der Vorfall trug sich am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr am Fließweg zwischen Volmershoven und Flerzheim zu. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kamen die Rettungskräfte zunächst nicht an den Mann heran, der verletzt auf der Wiese lag. Die drei Rinder auf dem Feld hatten ihn umringt. Bis der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden konnte, verging laut Polizei mehr als eine Stunde.