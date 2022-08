Brand in Rheinbach : Feuerwehr evakuiert Wohnhaus in Flerzheim

Rund 50 Einsatzkräfte rückten am Dienstagmorgen zu einem Brand in Rheinbach-Flerzheim aus. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Am Dienstagmorgen brannte in Rheinbach-Flerzheim ein Gartenschuppen auf einem Grundstück in der Bonner Straße. Die Feuerwehr musste ein angrenzendes Wohnhaus evakuieren. Die Bonner Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.



Am Dienstagmorgen brach in einem Gartenschuppen an der Bonner Straße in Rheinbach-Flerzheim ein Feuer aus. Dies teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehr Rheinbach am Einsatzort ankam, brannte der Schuppen bereits vollständig. Die Einsatzkräfte evakuierten daraufhin neun Personen aus einem angrenzenden Apartment-Gebäude. Nach GA-Informationen sollen dabei nicht alle Anwohner das Gebäude freiwillig verlassen haben.

#Einsatzinfo | Derzeit gibt es einen #Gebäudebrand in #Flerzheim. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Bonner Straße gesperrt. #Rheinbach112 — Feuerwehr Rheinbach (@FF_Rheinbach) August 16, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Gegen 8.30 Uhr konnte der Brand im Gartenschuppen gelöscht werden, es waren am Dach eines Nachbarhauses aber noch Nachlöscharbeiten notwendig. Ein Teil der geräumten Apartments ist durch die Rauchbelastung und das Löschwasser vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch den Brand laut Feuerwehrangaben niemand. Durch die Sperrung der Bonner Straße während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um 10 Uhr meldete die Feuerwehr Rheinbach auf Twitter das Ende des Einsatzes.

(ga)