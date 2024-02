Interimslösung nach der Flut Flerzheimer organisieren sich selbst eine neue Halle

Flerzheim hat in der Flut 2021 vieles verloren, darunter die Turnhalle der Grundschule und den Saal Schäfer, bis dahin Obdach für Karnevalssitzungen und weitere Feiern des Dorflebens. Nachdem zwei Sessionen lang ein Zelt als Notbehelf herhalten musste, ist nun der Weg frei für eine längerfristige Lösung: Der Ortsauschuss hat eine sechsstellige Spendensumme für eine Leichtbauhalle in Aussicht. Die laufenden Kosten für diese Halle wird die Stadt Rheinbach größtenteils übernehmen, wie der Rat beschlossen hat. Außerdem stellt und erschließt sie die Fläche für den Standort. Das Projekt in der Übersicht: