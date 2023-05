Förderpreis des Städtischen Gymnasiums Rheinbach Meike, Elias und Lilli aus Rheinbach sind ein Vorbild für ihre Generation

Lilli hat kein Problem damit, ihre Freizeit zugunsten von Schule, Berufsvorbereitung und Ehrenamt zurückzustellen. Sie möchte nach dem Abi Jura studieren und Karriere machen, in einem Job, der sie fordert und in dem sie mit Menschen zu tun hat. „Ich weiß, viele reden heute von Work-Life-Balance. Aber den ganzen Tag ausgelastet sein mit Sachen, die wichtig sind und etwas bewegen in der Welt, das finde ich eine schöne Vorstellung“, erklärt sie. Lilli ist in der Kategorie für besonderes schulisches Engagement ausgezeichnet worden: Sie leitet ehrenamtlich den „Snackpoint Charlie“, eine Schülerfirma, die an fünf Tagen in der Woche für Pausenverpflegung sorgt. „Eine Unternehmensgründung mitzubekommen, theoretisches Wissen mal ganz praktisch anzuwenden, das ist cool“, sagt sie zu ihrer Motivation. In der Laudatio, die Schulleiter Stefan Schwarzer verlas, wird die 16-Jährige als fröhlich, meinungsstark und zielstrebig beschrieben. Sie jobbt neben der Schule in einem Schnellrestaurant, in ihrer Freizeit liest und schreibt sie Geschichten – ihr körperlicher Ausgleich: Kickboxen.