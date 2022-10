Wilder Müll im Wald : Förster findet erneut Renovierungsmüll in Rheinbach

Rheinbach Ein Rheinbacher Förster entdeckt bei Kurtenberg zum vierten Mal innerhalb von sechs Monaten eine größere Menge Bauschutt in Form von Fliesen. Auch Partymüll wurde illegal abgekippt.

Der Rheinbacher Förster Edgar Kroymann kann es nicht fassen: Nur etwa eine Woche ist es her, da hatten Unbekannte nahe eines Wanderparkplatzes an der L113 bei Kurtenberg rund vier Kubikmeter Bauschutt – etwa auffälligen Teppichboden und Raufasertapete – im Wald entsorgt . Die Fundstelle liegt bereits auf Euskirchener Gebiet, weshalb Kroymann auch das dortige Ordnungsamt um fachgemäße Entsorgung gebeten hatte.

Förster Kroymann ist Leiter des Forstbetriebsbezirks Rheinbacher Höhen beim NRW-Landesbetrieb Wald und Holz, der 1400 Hektar Privatwald umfasst. Am Montag kann er das Euskirchener Ordnungsamt gleich nochmals verständigen: Denn keine 100 Meter entfernt von der letzten wilden Müllkippe im Unterholz ist an einem anderen Waldweg neuer Bauschutt mitten im Wald abgeladen worden: Ein Anhänger voll mit großformatigen, grauen Terrassenfliesen sowie Paletten.

Furcht vor Dauerzustand

Kroymann sorgt sich nun, dass sich möglicherweise ein Bautrupp oder ein ähnliches Unternehmen auf den Wald bei Kurtenberg sozusagen als illegale Deponie „eingeschossen“ hat. Denn erst im Mai war an genau diesem Waldweg im Abstand von drei Wochen zwei Mal ebenfalls Bauschutt entsorgt worden, und zwar gleich an insgesamt vier verschiedenen Stellen mitten im Wald. „Mittlerweile ist das eine richtige Serie“, sagte Kroymann am Samstag anlässlich eines Ortstermin an der neuen Fundstelle.