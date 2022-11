Großeinsatz am Samstagabend : Nach Streit in Rheinbach: Polizei sieht keine Hinweise auf Einsatz von Waffen

Nach Streit in Rheinbach: Polizei sieht keine Hinweise auf Einsatz von Waffen

Großeinsatz am Samstagabend

Update Rheinbach Ein eskalierter Streit zwischen mehreren Personen hat am Samstagabend in Rheinbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach vorläufigen Festnahmen sind fünf Personen wieder auf freiem Fuß.

Zu einem größeren Polizeieinsatz war es am Samstag gegen 20.30 Uhr an der Keramikerstraße in Rheinbach gekommen. Nach Informationen des General-Anzeigers sollen dabei auch mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte angerückt sein.