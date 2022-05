Polizei nimmt 22-Jährigen fest : Gruppe attackiert und verletzt 41-Jährigen in Rheinbach

Rheinbach Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf den 1. Mai in Rheinbach angegriffen und verletzt worden. Attackiert wurde er von einer Gruppe Unbekannter. Die Polizei nahm einen 22-Jährigen fest.

Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf den 1. Mai in Rheinbach angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Gruppe Unbekannter den Mann gegen 2.45 Uhr auf der Pützstraße attackiert. Acht bis zehn Mittäterinnen und Mittäter sollen den 41-Jährigen dabei angegriffen haben.

Als die Polizei eintraf, nahm sie in der Nähe des Tatorts einen 22-jährigen Hauptverdächtigen fest, der zu der Gruppe der Angreifer gehört. Der Mann sei offenbar betrunken gewesen. Nach Angaben der Beamten sträubte er sich gegen die Mitnahme, beleidigte und zeigte sich aggressiv, woraufhin die Beamten ihn in Handfesseln auf das Polizeipräsidium brachten. Dort ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert von 1,4 Promille und der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Ermittlungen gegen ihn und die unbekannten Mittäter dauern an und die Polizei bittet um Hinweise unter 0228-150.