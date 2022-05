Bestattungskultur : Rheinbachs Friedhöfe werden sich bis 2050 verändern

Rheinbach Die Bestattungskultur hat sich stark gewandelt. Auch in Rheinbach sind Sargbestattungen immer weniger nachgefragt. Die Stadt hat nun ein Konzept, um die Friedhöfe diesen Veränderungen anzupassen.

Entscheidung der Politik : Höhere Friedhofsgebühren in Rheinbach Wer eine Grabstätte auf einem Rheinbacher Friedhof ankaufen will, muss ab 2022 mehr dafür bezahlen. In einem Fall allerdings nicht.

Trend geht weg von der Sargbestattung

Das Konzept für die Friedhöfe ist langfristig angelegt

Das Friedhofskonzept ist langfristig angelegt, denn die Ruhezeiten beziehungsweise Laufzeiten der Nutzungsrechte oder Neubelegung der einzelnen Grabstätten gilt es zu berücksichtigen. So ist die Umsetzung in mehreren Schritten sukzessive bis 2050 geplant. „Der größte Umbau wird zwischen 2040 und 2050 sein“, so Schirmer. „2050 werden wir einen komplett umgebauten Friedhof haben.“ Aber schon jetzt werde es in Teilbereichen Veränderungen und Verbesserungen geben.

Erste Maßnahmen an der Seite Sürster Weg

Als erster Schritt wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit der Gestaltung von neuen Urnengrabbeeten entlang der Friedhofsmauer am Sürster Weg begonnen. Wie diese Grabbeete künftig aussehen sollen, wurde anhand von Mustergrabbeeten am Haupteingang gezeigt. So sollen insgesamt etwa 80 Urnengrabbeete entstehen. Zugleich soll der Weg entlang dieser neu angelegten Grabstellen mit einer sogenannten wassergebundenen Decke gestaltet werden. In Vorbereitung auf diese erste Maßnahme wurde sei bereits die Entfernung von Bäumen und Baumwurzeln abgeschlossen und die Flächen für die Anlage der Urnengrabbeete vorbereitet worden. Auf Nachfrage aus der Bürgerschaft erläuterten Planer und Stadtverwaltung, dass auch der „sehr besondere“ Nebeneingang vom Sürster Weg aus in diesem Zuge umgebaut und neugestaltet werde. So sollen dort unter anderem die Höhe angeglichen und ein Fahrradanlehnbügel installiert werden. Aber auch das werde insgesamt einige Jahre dauern, etwa bis 2030, wie Fachbereichsleiterin Hoffmann schätzte.