Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für 13-Millionen-Euro-Projekt : Helios will neues Marienheim in Rheinbach bauen

Wie lange das Seniorenzentrum Marienheim in Rheinbach geschlossen bleibt, können die Malteser nicht abschätzen. Foto: Matthias Kehrein

Update Rheinbach Nach Informationen des General-Anzeigers plant der neue Träger, der im Januar übernehmen will, das auf Eis liegende Großprojekt mit Betreutem Wohnen und Heimneubau zu realisieren. Außerdem haben wir nachgelesen, was in den Verträgen der Bewohner steht.