Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Bibliothek am Rheinbacher Campus ist wieder geöffnet

Eine Biografie über Loriot, ein Computer-Ratgeber für Senioren und der Roman „Das beste Buch der Welt“ sind in einem der Regale neben gemütlichen blauen Lesesesseln präsentiert. Titel wie diese würde manch einer wohl nicht in der Bibliothek am Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach vermuten. Doch die Hochschulbibliothek bietet bei Weitem nicht nur wissenschaftliche Fachbücher und richtet sich auch nicht nur an Studierende. Sie ist zugleich Kreisbibliothek. Nach fast vier Jahren Schließzeit – zuerst aufgrund von Corona und dann infolge der Flut 2021 – ist sie jetzt auch wieder für die Öffentlichkeit zugängig. Mit neuen Möbeln und neuer Technik.