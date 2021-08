Registrierungspflichtiger Inhalt: Flut-Helfer packen in Rheinbach an : Hunderte Helfer reisen in Flut-Gebiete

Rheinbach Das Helfer-Netzwerk der Freien evangelischen Gemeinde Rheinbach wächst weiter. Erst am Wochenende sind wieder 300 Freiwillige in den Hochwasser-Einsatz gestartet.

Als gut 300 Flut-Helfer in der Von-Wrangell-Straße eintreffen, nicken sich die Hilfsorganisatoren der Freien evangelischen Gemeinde in Rheinbach zufrieden zu. Der Grund: Der Strom der freiwilligen Helfer reißt nicht ab. Vorerst. Sehr zur Freude der Initiatoren des Netzwerkes, das mittlerweile sechs Kooperationspartner hat und dem sich Woche um Woche Hunderte Helfer aus dem gesamten Bundesgebiet anschließen, um über Tage und Wochen in die Flutgebiete nach Euskirchen, Rheinbach, Swisttal oder an die Ahr zu pendeln.

Ein schweißtreibender Job, dem die Freiwilligen allen Alters von früh bis spät und oft bis zur vollständigen Erschöpfung nachgehen. Lisa Dirting aus Oldenburg und Michael Schmidt aus Gummersbach sind zwei von ihnen.

Motivation zu helfen

Was treibt die Helfer an? „Für mich war es am Anfang wahnsinnig schwer, das ganze Leid zu sehen, das die Hochwasser-Katastrophe verursacht hat. Aber dann stand für mich fest, dass ich etwas dagegen tun will. Also bin ich losgefahren“, sagt die engagierte Helferin Lisa Dirting.

Auch für den Gummersbacher Michael Schmidt war untätig herumsitzen keine Option. „Wir haben unseren Gemeinde-Einsatz über eine Whatsapp-Gruppe organisiert, viele Leute kontaktiert und uns auf den Weg gemacht. Seit einiger Zeit sind wir mindestens ein bis zwei Tage pro Woche hier“, sagt der 48-Jährige. „Mich hat es einfach so beschäftigt, dass es 80 Kilometer entfernt von meiner Heimat Menschen gibt, die einfach nichts mehr haben – rein gar nichts. Dass diese Menschen Hilfe brauchen, praktische Unterstützung oder vielleicht auch einfach jemanden, der für sie da ist.“

Der Mix der Teams ist entscheidend

Dass Berührungsängste dabei fehl am Platz sind, wissen auch die Organisatoren. „Bilder, die man im Fernsehen oder im Internet sieht, sprechen Bände, drücken aber nur in geringem Maße aus, was man hier mitbekommt“, sagt Sascha Neudorf, Pastor der Evangelischen Freikirche Siegburg und einer der Projektgründer, die das Helfer-Netzwerk zwei Tage nach der Flut-Katastrophe aus der Taufe hoben (der GA berichtete). Morgen für Morgen nimmt er Neuankömmlinge in Empfang, weist sie Gruppen zu und schickt sie an ihre Einsatzorte. „Bei der Einteilung nehmen wir Rücksicht darauf, dass Erfahrene dabei sind, an denen sich die Unerfahrenen orientieren können.“

Dann entsendet Neudorf die Routiniers mit erwartungsvollen, aber teils noch verunsicherten Neulingen auf dem Beifahrersitz in ihren Privatautos los. Zurück kommen sie meist verändert. „Die Begegnung mit den Menschen vor Ort macht etwas mit uns allen, das fordert uns heraus“, hat Neudorf beobachtet. Vor allem körperlich. Die Helfer stemmen Fundamente heraus, schleppen Sperrmüll, schaufeln Schlamm. „Wer am Abend hierher zurückkommt, ist schmutzig von oben bis unten. Aber auch zufrieden, etwas Sinnvolles geleistet zu haben.“

Neulich erst habe ihm ein Freiwilliger mit Tränen in den Augen berichtet: „Sascha, in meinem Beruf entwickle ich Teile für die Formel 1 und ganz ehrlich, das ist so, jeden Tag. Aber heute war ich Mensch, weil ich heute Anwohnern geholfen habe.“ Zwei Tage nach seiner Abreise sei der Helfer für weitere Einsätze zurückgekehrt. Neudorf sagt: „Das hat uns alle beschäftigt, weil es gut ausdrückt, was wir hier gemeinsam zu leisten im Stande sind.“

Professionelle Koordination vor Ort

Um noch mehr leisten zu können, hat das Helfer-Netzwerk aufgerüstet. Neben gespendeten Baugeräten stehen den Einsatzteams nun auch fachkundige Bauingenieure zur Seite, die unsichere Anwohner in den Krisengebieten in Schadensfragen beraten. Und beraten, um anstehende Arbeiten für die Helferteams besser abschätzen zu können.

„Es ist alles gut strukturiert und koordiniert“, sagt Helferin Dirting. Die 27-Jährige lobt die unkomplizierte Bereitstellung von Schlafplätzen, spricht über die umfassende Essensversorgung der Freiwilligen am Treffpunkt der evangelischen Gemeinde und lobt das kollegiale Miteinander in den Einsatzgruppen. „All das sind enorme Erleichterungen für Helfer, die von weiter her anreisen“, sagt die angehende Pädagogin, die gerade in Bad Neuenahr-Ahrweiler kräftig mit anpackt. „Auch die Leute erkennen uns mittlerweile, bedanken sich für die Hilfe. Das macht es leicht, am nächsten Tag wieder dorthin zu fahren.“ Ihr Fazit: „Ich denke, dass mit dem Hilfsprojekt etwas sehr Gutes entstanden ist, das vielen Menschen in Not weiterhilft.“

Zusammenhalt als Erfolgsrezept

Auch Schmidt lobt die „professionelle Organisation, die hier aus dem Boden gestampft“ worden sei. Er selbst sei mittlerweile bestens in seinem Einsatzgebiet Altenburg vernetzt, sogar in der Whatsapp-Gruppe des Ortes, „obwohl ich 120 Kilometer weit weg wohne“. Im Einsatz habe der 48-Jährige bereits viele emotionale Begegnungen erlebt. „Einmal haben wir bei einem älteren Herren aufgeräumt, er hat das Hochwasser so eben überlebt, seine Frau ist ertrunken. Trotz seiner Verzweiflung spürten wir diese Dankbarkeit den Helfern gegenüber. Das war unbeschreiblich.“

Deshalb gebe er neuen Freiwilligen mit auf den Weg: „Ihr seht schreckliche Bilder, ihr seht zusammengestürzte Häuser, ihr seht, dass das Wasser acht Meter hoch gestanden hat, und begegnet Menschen, die deswegen liebe Angehörige verloren haben. So etwas können wir nur verarbeiten, wenn wir zusammenhalten. Und das beweisen wir hier – jeden Tag aufs Neue.“