GA-Umfrage „Heimat-Check“ Wie zufrieden sind die Menschen in Rheinbach?

Im Süden die ersten Höhenzüge der Eifel, im Norden die Obstbau-Ebenen bei Flerzheim, ein Kanal aus der Römerzeit und hochmoderne Gewerbebetriebe, Wohnweiler mit wenigen Häusern und Stadtvillen im urbanen Zentrum: Rheinbach hat so einiges zu bieten. Aber wie leben die Menschen hier? Was mögen sie besonders, was könnte besser sein?