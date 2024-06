Häftling in der JVA Rheinbach Wiederholungstäter Makhum: „Diese Haft soll die letzte sein“

Dass es sich beim ersten Kulturfest in der Justizvollzugsanstalt an der Aachener Straße in Rheinbach nicht um ein ganz normales Sommerfest handelte, wurde den Gästen schon bei der Begrüßungsrede von Anstaltsleiterin Renate Gaddum klar. Denn im Vordergrund stand der eindringliche Appell an die über 100 Inhaftierten vor Ort, sich ruhig zu verhalten und dieses Fest zu genießen, da es ansonsten einen sofortigen Abbruch der Feier bedeuten würde.