Streetfood-Festival im August Gewerbeverein Rheinbach verzichtet auf Sonntagsöffnung

Drei Mal noch in diesem Jahr sollten die Geschäfte in der Rheinbacher Innenstadt die Möglichkeit bekommen, an einem Sonntag zu öffnen. Dazu hatte der Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss Anfang Juli den Weg freigemacht. Der erste Termin wäre der 11. August gewesen, zum Streetfood-Festival auf dem Prümer Wall. Zur Terminankündigung betonte der Gewerbeverein allerdings nun: Es gibt keinen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich dieser Veranstaltung.