Kita Rasselbande wird 30 In dieser Rheinbacher Kita wird Inklusion täglich gelebt

Von diesem Konzept ist die heutige Leiterin der Rasselbande Dorothee Eckey überzeugt, profitieren doch alle Kinder von einander: „Die Kinder lernen so im Zusammenleben Werte wie Toleranz und Offenheit“, erklärt sie und weist daraufhin, dass alle Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets an allen gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. So seien in der Rasselbande Aktivitäten innerhalb der gewohnten Gruppen, aber auch im Verbund alltäglich. Dazu zählen auch ein gemeinsames Frühstück, Singen oder Ausflüge in den Wald. Auch hier erleichtert die moderne Technik einiges, wie Eckey anhand einer Anekdote eindrücklich schildert: „In den 90ern mussten Erzieher viel basteln und kreativ werden beim Thema Inklusion. Meine Kollegen haben damals einem Kind mit Spina bifida (Spaltung der Wirbelsäule, Anm. Red.) ein Rollbrett gebastelt, damit es sich auch auf dem Boden bewegen konnte.“ Heute seien allein die Rollis mehr an den Körper angepasst und funktioneller. Ansonsten erleichtern Piktogramme der sogenannten Kölner Kommunikationstafel und Talker die Kommunikation zwischen sprachbeeinträchtigten Kindern: „Die Talker werden von uns oder auch anderen Kindern besprochen, sodass feste Passagen auf Knopfdruck zum Beispiel beim Singen abgerufen werden können“, durch die Piktogramme sei gezielte Satzbildung mit Adverbien und Präpositionen möglich: „Ein Kind kann dadurch beim Mittagessen gezielt sagen ‚Ich möchte gern mehr Nudeln‘.“