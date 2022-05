Hilfsaktion in Rheinbach : Künstler verkaufen Arbeiten zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder

20 Künstlerinnen und Künstler verkaufen am Sonntag, 15. Mai, Arbeiten zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder in der Region, darunter auch die Organisatorinnen Gabriele Krawietz, Marlyse Permantier und Margarete Esser (von links) Foto: Saxler-Schmidt

Rheinbach 20 Künstlerinnen und Künstler des Rheinbacher Kunstvereins Kunstforum ‘99 verkaufen Kunst zugunsten ukrainischer Kinder in der Region. Darum geht es.

Unter dem Thema „We need love not war“ („Wir brauchen Liebe und keinen Krieg“) spenden 20 Künstlerinnen und Künstler des Rheinbacher Kunstvereins Kunstforum ‘99 den Verkaufserlös ihrer Arbeiten zugunsten der Ukraine-Hilfe in der Region.

Für diese Benefiz-Aktion haben die Künstlerinnen und Künstler Arbeiten in verschiedenen Techniken und Stilrichtungen gefertigt: Drucke, Aquarelle, Öl- und Acrylmalerei, teils gerahmt oder hinter Glas, farbige und monochrome Arbeiten ebenso wie Stickereien oder Künstlerkarten. Auch eine Skulptur von Olga Lunkova-Wagner, die auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew schon ausgestellt hatte, ist dabei.

„Wir wollten nicht untätig sein in dieser Situation und mit der Aktion unseren Beitrag leisten“, sind sich die Künstlerinnen des Vorbereitungsteams, Marlyse Permantier, Margarete Esser, Gabriele Krawietz und Ingrid Reinhardt einig. Die Arbeiten für jeden Geldbeutel können an diesem Sonntag, 15. Mai, von 11 Uhr bis 18 Uhr in den Ausstellungsräumen des Kunstforum ‘99, Industriestraße 6, im Rheinbacher Gewerbepark Nord 1 erworben werden. Der Erlös geht an ukrainische Kinder in der Region.