Foto-Fahndung : Unbekannter zahlt mit gestohlener Bankkarte in Rheinbach

Unbekannter zahlt mit gestohlener Bankkarte in Rheinbach

Rheinbach Ein unbekannter Mann wird verdächtigt, Zahlungen mit einer gestohlenen Bankkarte getätigt zu haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen

Am 24. Oktober 2022 soll ein bislang unbekannter Mann in einer Tankstelle in Rheinbach mit einer gestohlenen Bankkarte eingekauft zu haben, meldet die Polizei Bonn. Sie fahndet nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen, der auf Aufnahmen der Tankstellenkamera zu sehen ist.