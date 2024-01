Bilanz des Konzepts Was aus dem Rheinbacher „Masterplan Innenstadt“ wurde

Was ist schön am Leben in Rheinbach – und was ließe sich noch verbessern? Im Heimat-Check hat der GA die Rheinbacher Bürgerinnen und Bürger dazu befragen lassen. Viele Rückmeldungen bezogen sich dabei auf die Innenstadt. Nicht überraschend, immerhin konzentriert sich das städtische Leben in Rheinbach auf die Kernstadt.