Friedenskundgebung in Rheinbach : Mehrere Hundert Menschen setzen Zeichen der Solidarität

Friedenskundgebung in Rheinbach: Vize-Bürgermeister Markus Pütz (2 v.l.) verliest die Rede des erkrankten Bürgermeisters Ludger Banken. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Mehrere Hundert Menschen versammeln sich in Rheinbach bei einer Friedenskundgebung auf dem Himmeroder Wall. Stefan Raetz, Gründungsmitglied der Partnerschaft des Friedens und ehemaliger Bürgermeister Rheinbachs, wendet sich in seiner Ansprache direkt an Putin.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Mehrere Hundert Menschen haben Mittwochabend an der Friedenskundgebung auf dem Himmeroder Wall teilgenommen, zu der der jüngste Rheinbacher Partnerschaftsverein, die „Partnerschaft des Friedens Rheinbach/Douaumont-Vaux“, eingeladen hatte. Unter dem gemeinsamen Bekenntnis „Kein Krieg in der Ukraine, kein Krieg in Europa – Europa steht zusammen!“ zeigten die Teilnehmenden ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Sie zeigten Fahnen und Plakate in den Nationalfarben Blau und Gelb der Ukraine und die Europa-Fahne, Schülerinnen und Schüler selbst gemalte Plakate mit Friedenssymbolen oder der Aufschrift „Hands off Ukraine“.

Friedenbotschaften aus Rheinbachs vier Partnerstädten

Als das „richtige völkerverständigende Zeichen“ und um sich gemeinsam für ein friedliches Europa einzusetzen, hatte der Verein alle vier weiteren Partnerschaftsvereinigungen eingebunden, die seit Jahrzehnten enge und intensive Kontakte und Freundschaften mit den Bürgern europäischer Städte pflegen: seit mehr als 50 Jahren mit der französischen Partnerstadt Villeneuve-les-Avignon, seit 40 Jahren mit Deinze in Belgien, seit über zwei Jahrzehnten mit Sevenoaks in Großbritannien und mit Kamenický Šenov / Steinschönau in Tschechien. In den Partnerstädten waren jeweils kurze Videoclips mit Friedensbotschaften von Jugendlichen, Bürgermeistern, Partnern und Vertretern von Einrichtungen aufgezeichnet worden, ebenso von Schülerinnen, Schülern und Lehrern der Rheinbacher Schulen Friedensbotschaften.

Schülerinnen der 6.3 der Gesamtschule verkauften Buttons, um mit dem Erlös ukrainische Kinder zu unterstützen. Der Zusammenschnitt dieser Botschaften spiegele „den europäischen Zusammenhalt in Rheinbach wider und ruft dazu auf, Frieden zu sichern, Menschen- und Völkerrecht zu wahren und Grenzen anzuerkennen“, verlas Vize-Bürgermeister Markus Pütz die Rede des erkrankten Bürgermeisters Ludger Banken. Trotz des furchtbaren Gefühls von Ohnmacht und Hilflosigkeit könne aber dennoch jeder einzelne Hilfe leisten, sei es, indem die aus der Ukraine Geflüchteten willkommen geheißen werden, die in Rheinbach ankommen, oder durch Sach- und Geldspenden oder durch das Angebot einer Unterkunft.

„Europa, ja fast die gesamte Staatengemeinschaft der Welt verurteilt den völkerrechtswidrigen Einmarsch Wladimir Putins in die Ukraine“, sagte Stefan Raetz, Gründungsmitglied der Partnerschaft des Friedens und ehemaliger Bürgermeister Rheinbachs. Unter dem Beifall der Teilnehmenden appellierte er an Putin direkt: „Hören Sie auf mit dem sinnlosen Krieg in der Ukraine, hören Sie auf, unschuldige Menschen, Frauen und Kinder zu bombardieren, hören Sie auf, ein ganzes Land in Schutt und Asche zu legen. Sie können diesen Krieg nicht gewinnen. Freiheitsliebende Menschen kann man zwar unterdrücken, aber sie werden Sie nie akzeptieren.“

Ukrainer werden bis zuletzt nicht aufgeben, da sie schon an der Demokratie „gerochen“ haben