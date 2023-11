Friedensarbeit in Rheinbach Mit Harken und Handschuhen für den Frieden

Es sei gut, etwas darüber zu erfahren, sagt Simon (14) von der Städtischen Gesamtschule. „Ich höre viel Radio und bekomme so auch mit, was in der Welt passiert. Ich glaube zwar nicht, dass in Deutschland ein Krieg ausbrechen könnte, aber Befürchtungen habe ich schon.“ Auch Khorshid aus der neunten Klasse vom St.-Joseph-Gymnasium macht sich Gedanken: „Ich finde es ganz schrecklich, was gerade passiert. Ich wünsche mir, dass das schnell vorbei ist. Ich habe schon Angst vor einem Krieg in Deutschland, aber ich hoffe, dass hier nichts passiert.“