Unfall in Rheinbach : Motorradfahrer nach gefährlichem Überholmanöver schwerverletzt

Unfall in Rheinbach

Ein 21-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag nach einem Unfall schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Symbolbild. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Rheinbach Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag in Rheinbach bei einem Überholmanöver schwer verletzt. Er wollte einen Traktor rechts überholen, als dieser rechts abbog.

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer in Rheinbach bei einem gefährlichen und illegalen Überholmanöver schwerverletzt. Schon zuvor hatte der 21-Jährige mit hoher Geschwindkeit mehrere Autos überholt, wie die Polizei mitteilt. Als er dann einen Traktor rechts überholen wollte, bog dieser zeitgleich auf einen Feldweg ab. Die Fahrzeuge kollidierten und der 21-Jährige stürzte auf die Straße. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.