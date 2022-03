Auffahrt zur A61 : Motorradfahrerin bei Unfall in Rheinbach schwer verletzt

Rheinbach Bei einem Verkehrsunfall ist eine Motorradfahrerin in Rheinbach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Auffahrt zur A61.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine Motorradfahrerin in Rheinbach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Auffahrt von der Landstraße 471 auf die Autobahn 61. Nach ersten Angaben gab es eine Kollision zwischen dem Motorrad und einem Auto. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Zubringer zur A61 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.