Energiewende Rheinbach muss bei ehrgeizigen Öko-Plänen für Betriebshof zurückstecken

Unterm Strich wird Rheinbach nun, wegen der weggefallenen Förderung, für die Energieautarkie des Betriebshofes statt 433.000 Euro insgesamt 1,23 Millionen Euro ausgeben. Uta Höner, Geschäftsführerin des Ingenieurbüros, das für die Nachhaltigkeits-Zertifizierung zuständig ist, lobte die Bemühungen der Stadt und tröstete mit dem Hinweis, dass Silber auch schon ein guter Standard sei. Manche Dinge ließen sich auch einfach nicht ändern, etwa müssten für die Fahrzeuge viele Flächen asphaltiert werden, was als Versiegelung negativ in die Bewertung einfließe. Positiv hob Höner hervor, dass die Bauweise an vielen Stellen Holz als Material vorsieht. Mit Blick auf die Rheinbacher Strategie sieht die Expertin übrigens keine Gefahr, dass es am Ende für die erste Stufe des Gütesiegels nicht reichen könnte: „Eine gute Silber-Zertifizierung ist gesichert.“