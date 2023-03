Kommunalaufsicht kassiert Bürgermeister-Entscheidung Rheinbach muss erneut nach einem Kämmerer suchen

Lanzrath selbst sagt auf GA-Anfrage zur Stelle in Rheinbach: „Ich hätte es gerne gemacht.“ Es sehe nun jedoch so aus, als ob er die Stelle nicht bekommen werde. Er blicke nun nach vorne und sehe seine Zukunft bei seinem bisherigen Arbeitgeber, dem Eisenbahnbundesamt, und in seinem Ehrenamt in der Alfterer Lokalpolitik, wo er kommissarischer Geschäftsführer der örtlichen SPD ist. „Mein Dank gilt dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung“, ergänzt Lanzrath.