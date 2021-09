Verhandlung am Bonner Landgericht : Mutmaßlicher Brandstifter aus Rheinbach ist verschwunden

Verhandlung am Bonner Landgericht

Rheinbach Weil er im vergangenen Dezember seine Wohnung angezündet haben soll, hätte ein 35-jähriger Rheinbacher vor dem Bonner Landgericht erscheinen müssen – tat er aber nicht. Der Mann ist offenbar abgetaucht.

Das Verfahren gegen einen 35-jährigen mutmaßlichen Brandstifter aus Rheinbach hätte Ende vergangener Woche beginnen sollen, aber alle warteten umsonst. Der Mann ist seit dem Prozessauftakt nicht mehr auffindbar, bestätigte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft Sebastian Buß am Montag. Der Angeklagte leidet offenbar an einer psychischen Krankheit, jedenfalls hatte ein Amtsrichter den Mann unter der Auflage, sich freiwillig in stationäre Behandlung zu begeben, haftverschont.