Rassismusvorfall in Rheinbach Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zieht Konsequenzen nach Diskriminierung

Am Campus der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach soll ein Professor eine Studentin mit Kopftuch rassistisch beleidigt haben. Zudem habe er Vergleiche zum Rechtsextremismus gezogen. Die Studierende meldete das Geschehene und wandte sich an einen Anwalt. Nachdem die Studentin mit dem Vorfall, der sich bereits Ende Mai ereignete, an die Öffentlichkeit gegangen war, meldeten mehrere Studierende der Hochschule ähnliche Geschichten.