Millioneninvestition für sauberes Wasser Neue Technik im Klärwerk soll Mikroplastik, Viren und Medikamente herausfiltern

Was erst einmal den Abfluss hinuntergespült ist, schwindet schnell aus dem Sinn. Für Klärwerkbetreiber wie den Erftverband beginnt damit erst die Arbeit – und die wird nicht einfacher. Trotz des allgemein gewachsenen Öko-Bewusstseins lasse sich bei den regelmäßigen Laboruntersuchungen insgesamt kein Rückgang der Schadstoffbelastung im eingehenden Abwasser feststellen, erklärte jetzt René Düppen, Bereichsleiter für Abwassertechnik beim Erftverband, bei einem GA-Besuch des Klärwerks in Rheinbach-Flerzheim. Das abgehende Wasser soll dennoch sauberer werden – durch eine Millioneninvestition in modernste Technik.