Neue Regenmulden am Wolbersacker Besserer Hochwasserschutz für Rheinbacher Gewerbegebiet

2017 wurde mit der Planung begonnen, Baubeginn war im Herbst 2018. Regenrückhaltevolumen zu schaffen sei eigentlich städtische Aufgabe, sagte der Technische Beigeordnete Torsten Bölinger. Die Stadt Rheinbach holte aber den Erftverband ins Boot, der schon Erfahrung mit solchen Becken hat. Denn es handelt sich nicht einfach um ein Regenrückhaltebecken: „Das Regenwasser in einem Gewerbegebiet ist nicht so sauber wie in einem Wohngebiet“, erklärte Bölinger. Tropfverluste an LKW, Mineralöl und Reifenabrieb fallen dort stärker an.