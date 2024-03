Neuer „Rheinbach-Gutschein“ In Rheinbach kann man bald auch per QR-Code zahlen

Und zumindest Heidi Dahmen kann sich dem anschließen. Sie betreibt seit exakt fünf Jahren – am Montag war Jubiläumstag – „Heidi’s Anziehungs Punkt“ an der Hauptstraße in Rheinbach und hatte vorher schon den alten Gutschein angenommen. Der sei eine gute Sache gewesen, sagt sie, habe aber auch Nachteile gehabt. „Wir mussten früher zur Bank gehen, um unser Geld zurückzubekommen“, erzählt sie. Das sei logistisch ein wenig aufwendig gewesen: Man musste einen Zeitraum finden, an dem die Bank schon offen hatte, ihr Geschäft aber noch nicht. „Jetzt kommt das Geld Ende des Monats aufs Konto“, so Dahmen. Sie hat auch ihre eigenen Geschäftsgutscheine, wird aber auch den neuen Gutschein akzeptieren. „Je mehr Geschäfte sich beteiligen, desto mehr ist das auch ein City-Gutschein.“