Familienbetrieb in Rheinbach-Neukirchen Die letzten Pferdemetzger der Region

Das Viertel eines Pferdes ist etwa so groß wie ein ganzes Schwein. Dieser Vergleich klingt banal. Es ist aber schon imposant, wenn der Gast die Wurstküche der Roßschlachterei Nußbaum in Rheinbach-Neukirchen betritt und sieht, wie Willi Nußbaum und sein Sohn André am Pferdeschenkel arbeiten, der am Haken der Rohrbahn baumelt.