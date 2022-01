Dorfentwicklung in Rheinbach : Wie der neue Dorfplatz in Niederdrees aussehen soll

Wie der neue Dorfplatz in Niederdrees aussehen soll

Dorfentwicklung in Rheinbach

Der Dorfplatz in Niederdrees soll zu einem ökologisch wertvollen Mittelpunkt umgebaut werden. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Rheinbach-Niederdrees Niederdrees soll einen neuen Dorfplatz bekommen. Die Planungen sind bereits im vollen Gange. Ende Februar soll es mit den Bauarbeiten losgehen.

Zum attraktiven Treffpunkt für die Dorfbewohner und Freizeitradler werden soll der Dorfplatz in Niederdrees. Immerhin 65.000 Euro Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes sind bereits bewilligt für das 100.000-Euro-Projekt in dem 430-Seelen-Dorf. „20.000 Euro haben wir auch schon von der Bezirksregierung bekommen“, sagt Holger Klöß, Ortsvorsteher und Ortsausschuss-Vorsitzender, dem GA. Im Spendentopf seien zudem schon rund 10.000 Euro. Die Dorfgemeinschaft muss rund 35.000 Euro in Form von Eigenleistung erbringen.