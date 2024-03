Handel in Rheinbach Oliver Wolf bleibt Vorsitzender des Gewerbevereins Rheinbach

Im Gespräch mit dem GA bedauerte Wolf, dass die Rheinbach Classics in diesem Jahr nur in abgespeckter Form an einem Samstag stattfinden. Man könne dem Verein aber leider „finanziell nur bedingt helfen“. Die verkaufsoffenen Sonntage sollen in diesem Jahr „planungssicher“ am 11. August zum Streetfood-Festival und am 17. Dezember zum Weihnachtsmarkt stattfinden. In den vergangenen Jahren hatte die Gewerkschaft Verdi immer wieder gegen verkaufsoffene Sonntage als Alleinveranstaltungen geklagt und vor Gericht auch Recht bekommen. Verkaufsoffene Sonntag dürfen nämlich als „Anhängsel“ größerer Veranstaltungen stattfinden.