Besuch in der Gemeinschaftsunterkunft So feiern Ukrainer in Rheinbach das Osterfest

Dieses wird an Karsamstag zusammengestellt. Hinein kommen Pasha, verzierte oder in Wolle oder Filz gekleidete Eier, Wurst oder Schinken, Meerrettich, Butter und Käse, und Salz darf nicht fehlen. Angerührt wird das alles aber nicht: „Wir gehen am Ostersonntag alle morgens damit in die Kirche, und dort wird das Körbchen mit Weihwasser gesegnet“, so Shpinova. Aber auch dann darf noch nicht im Übermaß genascht werden: Man wartet bis abends, dann kommt die Familie beim ältesten Mitglied zusammen. Die Kinder bekommen kleine Geschenke und Taschengeld, es wird deftig gegessen. Die Tradition ist je nach Region verschieden: Bei Shpinova im Zentrum der Ukraine, wo viel Fleischproduktion angesiedelt ist, gibt es viel Fleisch, in Schillers Heimatregion mehr Käse. Was übrig bleibt, wird an Nachbarn verschenkt oder an Bedürftige gespendet.