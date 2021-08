Ehemalige Kirche in Rheinbach : Pallotti-Spendenlager versorgt Flutopfer der ganzen Region

Öffnungszeiten

Das Spendenlager, Pallottistraße 1, ist montags bis freitags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 14.30 bis 18.30 Uhr. Zusätzlich fahren die Helfer mit einem Laster voller Hilfsgüter in die Rheinbacher Orte. Treffpunkt für Flerzheim ist montags, 17 Uhr, am Dorfplatz, für Oberdrees und Niederdrees dienstags, 17 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus, für Queckenberg und Loch mittwochs, 17 Uhr, an der Madbachhalle sowie für Merzbach und Neukirchen donnerstags, 17 Uhr, am Sportplatz.