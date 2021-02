Angeklagter im Rauschgift-Prozess erscheint nicht : In Peppenhoven mit kiloweise Koks und Ecstasy erwischt

Rheinbach/Bonn Eigentlich hätte am Montag ein Gerichtsprozess gegen einen 29-jährigen Mann beginnen sollen. Es kam aber anders.

Das Gericht wartete, aber der Angeklagte kam nicht. Vor dem Bonner Landgericht sollte am Rosenmontag der Prozess um einen 29-jährigen Niederländer beginnen, der an der Raststätte Peppenhoven angehalten worden war. Der Vorwurf: Einfuhr von und Handel mit Drogen. Sieben Kilo Kokain, knapp sechs Kilo Amphetamin und gut vier Kilo Extasy-Tabletten hatten Zollfahnder bei einer Routinekontrolle im September 2019 im Auto des Mannes entdeckt.

Auch eine halbe Stunde nach Prozessbeginn hatte sich der in den Niederlanden lebende Angeklagte nicht im Gerichtssaal eingefunden. So blieb der Richterin nichts anderes übrig, als den Termin aufzuheben und die gesamte Hauptverhandlung auszusetzen. Denn darauf, dass sein Mandant zum Folgetermin erscheinen würde, wollte sich sein Anwalt nicht festnageln lassen. Spätestens beim Betreten des Gerichtsgebäudes müsste der dann eingereiste Mann einen negativen Corona-Test vorlegen.

Als die Zollkontrolleure die silbergraue Mercedes S-Klasse am späten Nachmittag des 16. September 2019 anhielten, ahnten sie wohl schon, dass mit dem in die Jahre gekommenen Fahrzeug etwas nicht stimmt: eine Oberklasselimousine mit italienischen Kennzeichen, darin drei Insassen, die schon optisch nicht so recht zu dem noblen Wagen passen wollen und ein Kofferraumboden, der irgendwie merkwürdig aussieht. Und tatsächlich fanden die Ermittler unter einer festgeschweißten Stahlplatte am Boden des Kofferraums ein schlecht getarntes Drogenversteck. Nach dem Geständnis des Fahrers wurden die Verfahren gegen die beiden Passagiere eingestellt.