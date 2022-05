13-Jähriger gesteht : Polizei klärt Mülltonnenbrände in Rheinbach auf

Weiterhin schwer beschädigt ist das Haus an der Rheinbacher Gerbergasse, nachdem dort Mitte April Mülltonnen gebrannt hatten. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Die Polizei hat die Serie von Mülltonnenbränden in Rheinbach aufgeklärt. Bei der Vernehmung von zwei 13-Jährigen gestand laut Polizei einer der Jugendlichen die Taten.

Die Serie von Mülltonnenbränden in Rheinbach ist aufgeklärt. Wie die Bonner Polizei am Freitag mitteilte, hätten sich bei den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei in den vergangenen Tagen Hinweise auf zwei Jungen aus Rheinbach ergeben, die für die Brandlegungen verantwortlich sein könnten.

Bei den Anhörungen der beiden 13-jährigen und damit noch strafunmündigen Tatverdächtigen, die im Beisein ihrer Eltern stattfanden, habe einer der beiden gestanden, in den vergangenen Monaten in mehreren Fällen Mülltonnen in Rheinbach angezündet zu haben, hieß es von der Polizei weiter.

Die Taten hätten den hiesigen Fällen zugeordnet werden können. Wie der General-Anzeiger berichtete, hatten in den vergangenen Monaten mehrfach Mülltonnen in der Rheinbacher Kernstadt gebrannt, die zum Teil direkt vor Wohnhäusern abgestellt waren. Nicht immer konnten Feuerwehrleute oder Anwohner allerdings ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude verhindern.

So hatten am 12. April mehrere Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus an der Gerbergasse so stark gebrannt, dass das Feuer auf einen geparkten Pkw und die Hausfassade übergegriffen hatte.

Sechs Hausbewohner erlitten so schwere Rauchgasvergiftungen, dass sie zu weiteren Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Laut Polizei war ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden, das Haus war nicht bewohnbar. Mit dem Abschluss der Ermittlungen ist der Fall für die Polizei erledigt, ebenso wie für die Staatsanwaltschaft. Allerdings werden die Behörden das zuständige Jugendamt in Rheinbach informieren. Ebenso könnten nun die Eltern für den entstandenen Schaden zur Kasse gebeten werden, von den Geschädigten oder deren Versicherungen.

Wie ebenso berichtet, waren Ende April in Rheinbach mehrere Scheiben von Wohnhäusern eingeworfen worden. In einem Fall wurden nach Angaben der Polizei Kinder und Jugendliche beobachtet, die sich auf Fahrrädern vom Tatort entfernt haben sollen.