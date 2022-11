Offenbar auch Waffen im Spiel : Polizei-Großaufgebot nimmt fünf Personen nach Streit in Rheinbach fest

Rheinbach Ein eskalierter Streit zwischen mehreren Personen hat am Samstagabend in Rheinbach einen grüßeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei waren offenbar auch Waffen im Spiel.

Nach GA-Informationen ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an der Keramikerstraße in Rheinbach gekommen. Dabei sollen auch mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte angerückt sein. Hintergrund war dem Vernehmen nach eine Bedrohungslage, bei der auch eine beziehungsweise mehrere Schusswaffen eine Rolle gespielt haben sollen.

Ein Beamter auf der Leitstelle der Bonner Polizei bestätigte den Einsatz, bei dem die Einsatzkräfte ingesamt fünf Personen in vorläufigen Gewahrsam genommen haben, so der Beamte.

Zwischen zwei Frauen, die auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Keramikerstraße standen, und drei Männern, die sich auf der Straße aufhielten, aber auch in demselben Haus wohnten, waren aus bislang noch unbekannten Gründen aneinander geraten. Ob die Beteiligten sich kannten, ist ebenso unklar, wie der genaue Hergang der Ereignisse.

Aber bei dem Streit soll laut Polizei gedroht und eine Schusswaffe gesehen worden sein. Die Polizei rückte daraufhin mit einem größeren Aufgebot an und durchsuchte die Wohnung der drei Männer in dem besagten Haus an der Keramikerstraße, in der sich auch noch zwei weitere Personen aufgehalten hatten.