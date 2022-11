Fahndung : Rheinbach: Polizei sucht Fahrraddiebe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach Fahrradieben, die in Rheinbach unterwegs waren. Foto: dpa/Fabian Strauch

Rheinbach Nach einem Fahrraddiebstahl in Rheinbach hat die Polizei nun Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera fahndet sie derzeit öffentlich nach bislang unbekannten Fahrraddieben. Laut Polizeimeldung sollen die darauf gezeigten Männer in der Nacht auf Montag, 27. Juni, drei Fahrräder, zwei Pedelecs und ein Citybike vor einem Reihenhaus in der Brückenhofstraße in Rheinbach entwendet haben.