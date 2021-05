Zweigstelle an der Pützstraße : Postbank-Filiale in Rheinbach schließt nach Corona-Fall

Kein Reinkommen ist gerade an der Postbank-Filiale an der Pützstraße in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Nach einem positiven Corona-Fall bei einem Mitarbeiter hat die Postbank ihre Zweigstelle in Rheinbach vorübergehend geschlossen. Was nun mit den Zustellungen passiert und wann wieder geöffnet wird, hat das Unternehmen dem GA erklärt.

Die Filiale der Postbank an der Pützstraße im Rheinbacher Stadtzentrum ist derzeit geschlossen. Ein Mitarbeiter der Filiale sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigte Unternehmenssprecher Hartmut Schlegel am Donnerstag dem GA.

Die Filiale sei nach Bekanntwerden des Testergebnisses am Mittwochnachmittag unverzüglich geschlossen worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kontakt mit dem Infizierten hatten, mussten sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Voraussichtlich am Freitag wird eine Spezialfirma eine Sonderreinigung durchführen. Wenn irgend möglich, so Schlegel, soll die Filiale ab Montag oder Dienstag zumindest zeitweise wieder öffnen.