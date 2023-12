Projekte der Stadt Rheinbach Starkregenschutz steht ganz oben auf der To-do-Liste der Stadt

Die Einteilung richtet sich danach, wie dringlich die jeweiligen Maßnahmen umgesetzt werden sollten, in Gruppen von 1 (hohe Priorität) bis 3. Der Straßenausbau am Wolbersacker beispielsweise ist in Gruppe 3, wird also noch eine Weile auf sich warten lassen. Bauliche Maßnahmen zum Starkregenschutz haben dafür die Priorität 1. Auffallend viele der nun eingeordneten Projekte sind aber in der Liste mit einem X markiert – sie gehen auf jeden Fall vor. Oft, weil sie aus unterschiedlichen rechtlichen Gründen zeitnah umgesetzt werden müssen, wie der Anschluss von Grundstücken an Abwasserbeseitigungsanlagen oder die Beseitigung von Flutschäden.