Widerstand aus der Gemeinde : Regenbogenfahne vor Rheinbacher Kirche wieder entfernt

Aktion für eine tolerante, offene Kirche : Regenbogenfahne weht als Symbol für Toleranz an St. Martin Rheinbach An der Rheinbacher Pfarrkirche weht derzeit die Regenbogenfahne. Die Initiatoren knüpfen damit an die Aktion „OutInChurch“ an. Und bezogen sich auch auf das Tagesevangelium.