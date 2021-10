Zufällig entdeckt : Rettungskräfte machen Bewohner in Rheinbach auf brennenden Keller aufmerksam

Rheinbach Drei Rettungskräfte haben am Freitag zwei Personen darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Keller brennt. Sie waren gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz.

Zu einem kuriosen Einsatz kam es am Freitagnachmittag in der Straße „Am Blümlingspfad“ in Rheinbach: Gegen 14.35 Uhr war ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften auf dem Rückweg von einem früheren Einsatz, als sie bemerkten, dass aus dem Keller eines Einfamilienhauses Rauch aufstieg. Nach GA-Informationen hielten die drei Rettungskräfte an und geleiteten die zwei Bewohner aus dem brennenden Haus heraus. Verletzt wurde niemand.