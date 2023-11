Deutsch-französische Freundschaft Rheinbacher Schüler setzen in Frankreich ein Zeichen für den Frieden

Der Waffenstillstand von Compiègne wurde am 11. November 1918 zwischen dem Deutschen Reich sowie Frankreich und Großbritannien geschlossen. Er beendete die Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg. Während also im Rheinland am vergangenen Samstag ausgelassenen Karneval gefeiert wurde, standen die Zeichen in Frankreich auf Gedenken, Erinnerung und Mahnung zum Frieden.