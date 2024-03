Europawahl 2024 Rheinbacher Schüler organisieren Diskussion zum Klimaschutz

Aus dem Publikum kamen derweil auch kritische Fragen, die nicht mit den Meinungen der Politiker einhergingen. So war immer wieder Energiegewinnung, Bepreisung und der Einfluss von Umweltpolitik auf die Wirtschaft ein großes Thema. Dabei stellten die ausnahmslos männlichen Schüler bisweilen auch durchaus provokante Fragen und schienen bewusst die Konfrontation zu suchen: So war einer der Meinung, es sei im unwahrscheinlichen Falle eines Supergaus letztlich für die Menschen in der Region egal, ob Tihange oder ein neugebautes Akw in NRW in die Luft gehe, letzteres würde immerhin noch für uns günstigen Strom produzieren. Der Atomkraft erteilten jedoch alle Politiker eine klare, persönliche Absage.