Unterstützung eines Artenschutzprojekts : Handwerksmeister sammelt Handys für den Zoo

Schuhmachermeister Ralf Rang mit den ersten Handys und Tablets, die in seinem Laden abgegeben wurden. Foto: Stephan Faber

Rheinbach Der Rheinbacher Schumacher Ralf Rang will helfen, Gorillas und Bonobos im Kongo zu schützen. Dafür braucht er alte Mobiltelefone.



Was haben Smartphones mit Gorillas und Bonobos zu tun? Mehr als man vielleicht denkt, und wer die Antwort auf diese Frage wissen will, kann etwa den Rheinbacher Schuhmachermeister Ralf Rang fragen.

„Man muss wissen, dass unter anderem in Mobiltelefonen das Erz Coltan verbaut wird, welches im Lebensraum der Berggorillas und Bonobos in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird“, sagt Rang. Die Tiere litten unter dem Ausbau der Minen für Coltan sowie für Gold. Und je mehr Handys gebaut werden, desto größer ist der Bedarf an solchen Rohstoffen.

Und was hat nun ein bekannter Rheinbacher Handwerksmeister damit zu? Rang will helfen, den Lebensraum der Affen zu schützen, indem er alte Handys sammelt und sie an den Kölner Zoo weiterleitet. Dieser unterstützt damit ein Artenschutzprojekt für Gorillas und Bonobos. Schließlich stecken auch in nicht mehr genutzten Mobiltelefonen die begehrten Rohstoffe, die aber wiederverwendet werden können.

„Ich hatte an einem verregneten Wochenende einen Beitrag im Fernsehen gesehen, der über diese großartige Sammelaktion berichtete“, erzählt Rang in seinem Laden an der Rheinbacher Hauptstraße. Er würde sich wünschen, dass man sich in Zukunft nur ein neues Handy zulegen kann, wenn man dafür das Altgerät abgibt.

Sammelpartner für den Kölner Zoo ist das Unternehmen Mobile-Box, das sich um eine umweltgerechte Entsorgung der Geräte kümmert. Dabei werden Handys, aber auch Tablets zunächst geprüft. Die persönlichen Daten werden anschließend gelöscht. Sollte ein Gerät wiederverwendet werden können, werden alle Daten mit dem herstellereigenen Verfahren entfernt.

Ralf Rang hat gleich zwei Sammelstellen

Alle Speicher- und Simkarten sollten jedoch vor der Abgabe des Gerätes entfernt werden. Für das Recyceln wird ein Betrag von 50 Cent gezahlt, bei einer Wiederverwendung des ganzen Gerätes gibt es zwei Euro für den Einsammler. Mit dem Geld finanziert der Kölner Zoo das Artenschutzprojekt im Kongo.